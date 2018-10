Klépierre : gagne +2,2%, poussé par un analyste

17/10/2018 | 16:22

Le titre Klépierre avance de +2,2% ce mercredi à Paris, à un peu plus d'une heure de la clôture.



Il est notamment poussé par une analyse d'Invest Securities, qui annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre, lequel passe de 37 à 38 euros.



Cet ajustement fait suite à une journée Investisseurs qui 'a permis à Klépierre de réaffirmer sa volonté de s'établir comme le leader pan-européen du centre commercial'.



'Après un intense recentrage du patrimoine depuis 2011, Klépierre souhaite poursuivre l'amélioration de son couple risque/rentabilité, avec pour priorités : les cessions d'actifs à faible potentiel de création de valeur, devant permettre d'engager les projets contrôlés à rentabilité élevée (majoritairement des extensions visant à renforcer les positions dominantes) ou réaliser des acquisitions opportunistes (autres que celle d'Hammerson, sur laquelle le management a exclu toute nouvelle approche), de poursuivre les rachats d'actions et se désendetter', retient Invest Securities.



L'analyste maintient par ailleurs sa recommandation 'achat' sur le titre.





