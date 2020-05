Klépierre : grande majorité des centres ouverts en Europe

26/05/2020 | 07:31

Klépierre annonce que 86% de ses centres en Europe sont désormais ouverts (soit 80% de la valeur de son portefeuille, en part du groupe), un taux 'appelé à augmenter dans les semaines à venir' pour atteindre 90% d'ici dix jours.



Dans certaines régions comme la France, l'Italie, la péninsule ibérique et l'Allemagne, des restrictions sont encore en vigueur pour certaines activités comme les restaurants et les cinémas, ce qui représente moins de 5% des loyers du groupe sur une base annuelle.



Dans ce contexte, le groupe foncier indique avoir 'mis en place toutes les mesures nécessaires à la reprise de ses activités tout en garantissant la protection de son personnel et des visiteurs grâce à des protocoles sanitaires strictes'.



