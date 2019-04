Klépierre : lancement d'une offre d'actionnariat salarié

09/04/2019 | 07:42

Klépierre annonce le lancement d'une offre d'actionnariat salarié intitulée 'Mercury 2019 ' à destination de ses salariés français, dans le cadre du Plan d'Épargne d'Entreprise (PEE) de Klépierre Management.



L'offre, portant sur un nombre maximum de 400.000 actions, prévoit une formule dite ' classique' et une formule dite 'sécurisée ' avec effet de levier. Le prix d'acquisition des actions offertes doit encore être fixé par le directoire de la foncière.



La période de réservation se déroulera du 9 au 24 avril et la fixation du prix d'acquisition aura lieu le 27 mai. La période d'acquisition-rétractation est prévue du 28 au 31 mai, avant la livraison des actions le 25 juin.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.