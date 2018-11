Klépierre : partenariat avec Cycle Up

27/11/2018 | 10:34

Klépierre annonce ce jour avoir signé un partenariat avec Cycle Up, une start-up spécialiste de l'économie circulaire dans l'industrie immobilière, pour généraliser la valorisation de ses matériaux lors d'opérations de rénovation de ses centres commerciaux.



'Cycle Up accompagne actuellement Klépierre sur deux projets de rénovation de centres commerciaux, à Créteil et à Grenoble, avec son expertise, ses conseils et des exemples de bonnes pratiques', explique Klépierre.



La start-up forme ainsi les équipes du groupe en charge des projets à l'identification des matériaux réutilisables et à l'usage d'une plateforme digitale qui permet d'acheter ou de revendre les matériaux de construction d'occasion.





