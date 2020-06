Klepierre : pénalisé par l'analyse de Goldman Sachs

08/06/2020 | 17:41

Le titre chute de près de 3,5% à la Bourse de Paris après l'analyse de Goldman Sachs. Le bureau d'analyses s'attend à un potentiel de baisse supplémentaire sur certaines foncières.



' Nos objectifs de prix chutent de 22% en moyenne. Nous rétrogradons Unibail et Klepierre à vendre (contre neutre) et restons à vendre sur Citycon, Eurocommercial et Mercialys. Hammerson est classé neutre ' indique Goldman Sachs.



Comme les autres foncières de commerce, Klépierre devrait souffrir des baisses probables des loyers sur le marché. ' Nous pensons que le Covid-19 a un impact sur les ventes (baisse de la densité des ventes, fermeture de magasins et insolvabilité) '.



' Nous pensons que la capacité de dividende restera compromise à moyen terme en conséquence et on s'attendre à ce que les dividendes soient proches du minimum requis par la loi ' rajoute le bureau d'analyses.



