Klépierre : perd 2%, un broker passe à la vente

26/07/2019 | 13:26

L'action de la foncière Klépierre perdait 2% ce midi dans un marché en hausse d'environ 0,5% alors qu'un bureau d'études influent, Credit suisse, est passé directement de l'achat à la vente sur le dossier (et sur Unibail-Rodamco-Westfield) ce matin. L'objectif de cours tombe à 27,3 euros.



En substance, estime Credit suisse, les perspectives des distributeurs européens sont plus difficiles alors que les consommateurs sont toujours plus nombreux à opter pour un autre canal de distribution, notamment les ventes en ligne. Ce qui, selon les analystes, devrait peser sur les marges des foncières spécialistes des centres commerciaux ainsi que sur leur capacité à augmenter les loyers.







