Klépierre : reste prudent pour 2020 après un 1er semestre marqué par la crise sanitaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a fait état mercredi d'une baisse de 1,2% de son cash-flow net courant par action au premier semestre 2020, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus.

"Après un début d'année encourageant, les activités de Klépierre ont été largement affectées par la Covid-19 et les confinements instaurés à partir de la mi-mars, qui ont mécaniquement amputé ses revenus variables", a déclaré Jean-Marc Jestin, le président du directoire de Klépierre, cité dans un communiqué.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de Klépierre s'est établi à 616 millions d'euros, contre 668,3 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2019, soit un recul de 8,9%.

Le montant des revenus locatifs nets générés par les centres commerciaux détenus par Klépierre est ressorti à 503,1 millions d'euros, contre 552 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2019. A périmètre constant, les loyers des centres commerciaux ont reculé de 5%.

Pour soutenir la trésorerie des commerçants, le groupe a différé le paiement d'une partie des loyers du deuxième trimestre au second semestre de l'année, essentiellement en ce qui concerne les loyers et les charges facturés pendant la période de confinement.

Sur un total de 711,3 millions d'euros de loyers facturés au premier semestre, 83% des loyers et charges non différés du premier semestre ont été collectés, tandis que ce taux a chuté à 62% au deuxième trimestre. "Ce taux de collecte exceptionnellement bas est lié à la pandémie et aux fermetures de centres qui en ont découlé", a expliqué la foncière.

Le cash-flow net courant par action pour la période a reculé de 1,2%, à 1,37 euro, sous l'effet de la baisse des revenus locatifs nets et du cash-flow d'exploitation.

Pour l'ensemble de l'année 2020, "Klépierre considère qu'il n'est pas possible à ce stade de fournir des prévisions fiables sur les résultats de l'année du fait d'un environnement sanitaire encore évolutif qui pourrait conduire à de nouveaux confinements ciblés", a indiqué la société.

Le groupe avait abandonné fin avril son objectif de cash-flow net pour 2020 en raison des retombées économiques de la pandémie de coronavirus sur ses activités.

Au 30 juin 2020, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 9,13 milliards d'euros, contre 8,83 milliards d'euros au 31 décembre 2019. "La hausse de 299 millions d'euros est essentiellement imputable aux loyers et charges différés et/ou non collectés au deuxième trimestre 2020, pour un montant de 273 millions d'euros", a indiqué le groupe.

L'actif net réévalué (ANR) ressortait à 34,9 euros par action, contre 36,9 euros un an plus tôt. La valeur du portefeuille de centres commerciaux de Klépierre a reculé de 3,4% à périmètre courant et de 2,8% à périmètre constant sur six mois, à 22,58 milliards d'euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE KLÉPIERRE :

https://fr.newsroom.klepierre.com/resultats.html

