Klépierre : vise des cessions de 500 à 600 millions d'euros en 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant français de centres commerciaux Klépierre a annoncé mardi anticiper des cessions de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2018, ce qui devrait lui permettre de réaliser des acquisitions ou rachats d'actions "opportunistes".

Dans une présentation destinée aux investisseurs réunis pour une journée qui leur est dédiée à Amsterdam et Utrecht, la foncière française indique également s'être fixé un objectif de projets, essentiellement d'extension de rénovation de centres commerciaux, d'une valeur de 2 milliards d'euros entre 2018 et 2023, contre 450 millions d'euros entre 2014 et 2017.

En avril, Klépierre avait renoncé à lancer une offre publique d'achat (OPA) de plus de 5 milliards de livres sterling (5,7 milliards d'euros) sur Hammerson face au refus du conseil d'administration de sa rivale britannique d'engager des discussions.

En juillet, le groupe français avait relevé son objectif de cash-flow courant net par action pour 2018, grâce au "niveau exceptionnel" de son activité locative au premier semestre, et s'était déclaré confiant dans sa capacité à "maintenir un rythme de croissance élevé dans les années à venir".

