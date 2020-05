La valeur du jour à Paris KLEPIERRE, MERCYALIS, URW: les centres commerciaux positivent à nouveau

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KLÉPIERRE 11.27% 16.61 -55.95% MERCIALYS 10.37% 6.97 -48.78% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 10.73% 49.08 -68.34%

Klepierre est à la fête au sein de SBF 120 en gagnant 10,45% à 16,47 euros l'action. Avec le déconfinement, le numéro 1 européen des centres commerciaux a annoncé avoir rouvert 86% de ses centres sur le Vieux Continent. Cela représente 80% de la valeur de son portefeuille. Et ces taux sont appelés à augmenter dans les semaines à venir avec la réouverture des centres portugais et espagnols début juin, et des centres de la région parisienne dont la surface est supérieure à 40 000 mètres carrés.Klepierre a ajouté que les restrictions encore en vigueur dans certains pays comme la France, l'Italie ou l'Allemagne, ne concernaient que certaines activités comme les restaurants et les cinémas, ne représentant pas plus de 5% des loyers du groupe sur une base annuelle.De son côté, Mercialys (+9,66% à 6,925 euros), un des principaux concurrents de Klépierre, a indiqué que l'intégralité de ses centres commerciaux (hors espaces de loisirs et restauration) avait rouvert dès le 11 mai 2020, date de la levée du confinement en France. Le groupe ajoute que ces réouvertures s'accompagnent d'un niveau de fréquentation satisfaisant.Klépierre, comme Mercialys, ont annoncé que l'accueil du public se faisait dans des conditions de santé et de sécurité optimales.Toutes ces bonnes nouvelles profitent également à Unibail-Rodamco-Westfield (URW), qui gagne 11,21% sur la place parisienne. Bien que la société foncière n'ait pas encore communiqué sur la réouverture de ses centres commerciaux, il est fort à parier qu'elle a suivi le même chemin que ses concurrents.Mais pour rappel, face à l'épidémie de covid-19 et ses conséquences, Klépierre, Mercialys et URW avaient tous les trois retiré ou suspendu en avril dernier certains de leurs objectifs pour l'exercice en cours. En effet, les revenus locatifs des deux français ont reculé au premier trimestre 2020. Toutefois, URW s'en est mieux sorti, avec un chiffre d'affaire en hausse de 1,7% comparé à la même période en 2019.