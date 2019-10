Le point sur les changements de recommandations à Paris

16 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris: * L'ORÉAL - Berenberg a repris son suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 237 euros, jugeant que le niveau de cours actuel reflète le profil de croissance du groupe et les risques auxquels il est exposé. * ENGIE - Credit Suisse a entamé son suivi de la valeur avec une opinion neutre et un objectif de cours de 15,30 euros, expliquant que le profil de risque du groupe supérieur à celui de ses principaux concurrents justifie sa décote actuelle. * KLÉPIERRE - RBC a entamé son suivi de la valeur avec une opinion à "surperformance" et un objectif de cours de 41 euros, estimant que le groupe est bien placé pour assurer une poursuite de la croissance de son bénéfice par action et que le cours actuel intègre une décote injustifiée. * COVIVIO - Société générale a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avec un objectif de cours porté de 95 à 110 euros, jugeant que la diversification du portefeuille d'activités du groupe devrait favoriser la croissance et lui permettre faire mieux que ses concurrents concentrés sur le marché de l'immobilier de bureaux. (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COVIVIO 0.76% 99.6 18.29% ENGIE -0.03% 15.095 20.52% KLÉPIERRE 1.11% 31.96 18.55% L'ORÉAL 0.16% 244.2 21.37%