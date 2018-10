Klépierre : Oddo BHF toujours à l'achat

23/10/2018 | 12:04

Le bureau d'études Oddo BHF est toujours d'avis d'acheter l'action de la foncière au statut SIIC Klépierre. Son objectif de cours de 43 euros fait ressortir un potentiel de hausse proche de 50%.



Les analystes reviennent sur la journée investisseurs récemment organisée par le groupe. 'Klépierre a confirmé que sa stratégie vise à accélérer la transformation de ses centres commerciaux' afin de les rendre 'plus attractifs' et 'plus connectés', ce qui passera par deux milliards d'euros d'investissements d'ici 2023. Des 'cessions opportunistes' seraient utilisées comme mode de financement. Estimant avoir atteint une taille critique, le groupe veut donc privilégier son patrimoine, et fait le choix de la croissance organique par opposition à des acquisitions 'agressives'.



Enfin, Klépierre entend maintenir son taux de distribution (80%) 'et laisse la porte ouverte à la mise en place de programmes de rachat d'actions en ce qui concerne l'allocation du capital issu des cessions', indique Oddo BHF.





