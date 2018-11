Klingelnberg boucle le premier semestre 2018/19 dans le rouge

Zurich (awp) - Malgré des revenus en forte hausse, Klingelnberg n'est pas parvenu à s'extraire des chiffres rouges à l'issue du premier semestre de l'exercice décalé 2018/19, clos fin septembre. Le fabricant zurichois de machines destinées à la production d'engrenages a essuyé une perte opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) de 4,7 millions d'euros.

Dans un communiqué diffusé mardi, l'entreprise établie à Zurich note cependant avoir réalisé des progrès au niveau du résultat d'exploitation pour toutes ses unités, le groupe ayant réduit sa perte Ebit de 0,9 million d'euros (1,02 million de francs suisses) sur la période sous revue. Ajusté des charges liées à l'entrée en Bourse en juin dernier, l'Ebit s'est inscrit en zone négative à hauteur de 3,7 millions.

Le chiffre d'affaires semestriel a pour sa part bondi de près de 30% à 99,1 millions d'euros. La croissance organique a correspondu à nos ambitieuses attentes", a relevé le directeur général du groupe, Jan Klingelnberg, cité dans le communiqué. La société explique réaliser habituellement entre 30 et 40% de ses revenus annuels au cours du premier semestre.

Evoquant la suite de l'exercice, Klingelnberg se montre optimiste, une forte hausse des ventes et du bénéfice étant attendue pour l'ensemble de 2018/19. Confirmant les prévisions présentées lors de l'entrée en Bourse, le groupe table sur un chiffre d'affaires entre 270 et 280 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 29 à 30 millions.

vj/ol