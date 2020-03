Klingelnberg taille dans ses coûts et ses effectifs

Zurich (awp) - Le groupe industriel Klingelnberg a décidé mercredi de tailler dans ses coûts et ses effectifs pour faire face au ralentissement conjoncturel mondial et aux conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus.

La société zurichoise en difficulté prévoit de supprimer au niveau mondial 200 de ses 1340 postes, dont 160 sur son site allemand d'Ettlingen.

Les effets positifs de ces coupes se feront ressentir à partir de l'exercice décalé 2021/2022 avec des réductions de coûts annuelles de 10 millions d'euros, a précisé Klingelnberg dans un communiqué. Les coûts exceptionnels liés à ces mesures sont évaluées à 15 millions et seront comptabilisés sur l'année en cours 2019/2020.

Conséquences de ces mesures, ainsi que du Covid-19 et du report des investissements, l'entreprise s'attend à subir une perte nette annuelle. Les entrées de commandes pour l'exercice actuel, qui sera clos le 31 mars, sont attendues en "nette baisse".

Le groupe a parallèlement annoncé la nomination de Prasad Kizhakel au poste de directeur des ventes à partir du 1er avril. Il rejoint également la direction de l'entreprise.

Sur les six premiers mois de l'exercice décalé 2019/20, Klingelnberg avait vu ses recettes chuter et la perte opérationnelle se creuser. Les ventes réalisées entre avril et septembre dernier ont atteint 88,4 millions d'euros, en recul de 10,8% en comparaison annuelle.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est enfoncé dans le rouge à -10 millions d'euros, contre -4,7 millions un an plus tôt.

