KNORR-BREMSE : Warburg Research toujours vendeur

Données financières (EUR) CA 2019 6 937 M EBIT 2019 1 050 M Résultat net 2019 619 M Dette 2019 59,3 M Rendement 2019 2,18% PER 2019 20,8x PER 2020 37,1x VE / CA2019 1,87x VE / CA2020 2,22x Capitalisation 12 940 M

Tendances analyse technique KNORR-BREMSE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 76,77 € Dernier Cours de Cloture 80,27 € Ecart / Objectif Haut 18,4% Ecart / Objectif Moyen -4,36% Ecart / Objectif Bas -25,3%

Dirigeants Nom Titre Bernd Hugo Eulitz Chairman-Management Board Klaus J. Mangold Chairman-Supervisory Board Ralph Heuwing Chief Financial Officer Heinz Hermann Thiele Honorary Chairman-Supervisory Board Werner Ratzisberge Member-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KNORR-BREMSE -11.55% 14 011 PACCAR, INC. -16.38% 22 785 KOMATSU LTD. 0.45% 16 744 KUBOTA CORPORATION 1.52% 14 346 EPIROC AB -10.49% 12 273 ALSTOM -7.20% 9 590