ADP et quatre candidats en lice pour l'aéroport de Sofia

SOFIA, 11 avril (Reuters) - L'aéroport de Sofia, principal hub aérien de Bulgarie, a reçu cinq offres d'opérateurs aéroportuaires européens, dont celle d'un consortium piloté par Aéroports de Paris (ADP), dans le cadre d'une concession d'exploitation d'une durée de 35 ans, a annoncé jeudi le ministère bulgare des Transports.

Pour cet appel d'offres, qui débutera le 9 mai, la Bulgarie espère obtenir 550 millions d'euros, avec un premier versement de 280 millions.

Un consortium entre le premier opérateur aéroportuaire britannique Manchester Airports Group et le groupe chinois de construction BCEG, ainsi qu'un autre formé par le gérant d'actifs Meridiam et l'exploitant de l'aéroport de Munich Flughafen München, figurent parmi les candidats en lice, selon le ministère.

Le groupe allemand Fraport, opérateur de l'aéroport de Francfort, et SSB Sauernwein & Schaefer allié à Copenhagen Airports, ont également déposé des offres.

Le ministère des Transports devra choisir parmi ces prétendants un groupe capable d'investir environ 600 millions d'euros et de construire un nouveau terminal pour passagers.

L'aéroport de Sofia a transporté plus de sept millions de personnes et traité plus de 22.000 tonnes de fret l'an dernier. (Tsvetelia Tsolova Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)