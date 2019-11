KOHL :'S abaisse sa prévision annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kohl's a abaissé sa prévision de bénéfices 2019 dans le sillage de résultats trimestriels dégradés. La chaîne américaine de grande distribution a réalisé au troisième trimestre 2019 un bénéfice net de 123 millions de dollars, ou 78 cents par action contre 161 millions, ou 98 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 74 cents. Le chiffre d'affaires est resté stable à 4,63 milliards. Le marché tablait sur 4,4 milliards. Les ventes des les magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 0,4%, le consensus tablait sur +0,9%.Pour l'année, Kohl's prévoit un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 4,75 et 4,95 dollars, contre entre 5,15 et 5,45 dollars auparavant. Le consensus le donne à 5,19 dollars.