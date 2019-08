KOHL :'S dépasse les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kohl’s a affiché, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net de 241 millions de dollars ou 1,51 dollars par action, en baisse par rapport aux 292 millions ou 1,76 dollars par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,55 dollar, ce qui est supérieur au consensus FactSet, soit 1,53 dollar. Quant au chiffre d’affaires de la chaîne américaine de grande distribution, il a diminué de 3,1% pour s’établir à 4,43 milliards de dollars. Il reste toutefois supérieur aux estimations de 4,31 milliards de dollars. Les ventes a périmètre comparable ont reculé de 2,9%." Nous sommes heureux d'annoncer que nos activités se sont renforcées au cours du deuxième trimestre. Les ventes comparables ont été meilleures qu'au premier trimestre et se sont améliorées au cours de la période, devenant positives au cours des six dernières semaines du deuxième trimestre avec une croissance de 1%", a souligné Michelle Gass, directrice générale de Kohl.Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de bénéfice annuel ajusté par action dilué de 5,15 dollars à 5,45 dollars.