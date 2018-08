Kohl : relève sa fourchette-cible de BPA annuel

21/08/2018 | 13:45

Fort de résultats trimestriels solides, Kohl déclare viser désormais un BPA entre 5,15 et 5,55 dollars pour l'exercice en cours, contre 5,05 à 5,50 dollars en fourchette cible précédente, en données ajustées excluant une perte sur extinction de dette.



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe de distribution affiche un bénéfice net ajusté en croissance de 40% à 292 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action, là où les analystes anticipaient en moyenne 1,64 dollar.



Cette progression de la rentabilité s'appuie sur une marge brute améliorée de 42 points de base à 39,5% et un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 4,57 milliards de dollars (+3,1% en données comparables), tirée par les ventes de vêtements et chaussures.



