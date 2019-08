Kohl's : baisse de 15% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre

20/08/2019 | 14:56

Le groupe de distribution Kohl's affiche un bénéfice net ajusté en baisse de 15% à 247 millions de dollars, soit 1,55 dollar par action, au titre de son deuxième trimestre, et confirme viser entre 5,15 et 5,45 dollars pour l'exercice en cours.



Il a vu sa marge brute se tasser de 72 points de base à 38,8% et un chiffre d'affaires reculer de 3,1% à 4,43 milliards de dollars. En données comparables, les ventes ont baissé de 2,9%, tendance toutefois en amélioration par rapport au premier trimestre.



'L'évolution des ventes comparables est devenue positive sur les six dernières semaines du deuxième trimestre (+1%), dynamique qui s'est poursuivie en août avec un début réussi de la saison de la rentrée', poursuit-il.



