Kohl's : départ du directeur financier

11/10/2019 | 11:41

Kohl's annonce que son directeur financier (CFO) Bruce Besanko a décidé de quitter ses fonctions le 1er novembre pour prendre sa retraite. Il sera alors remplacé par Jill Timm, actuellement vice-présidente exécutives de la finance.



Bruce Besanko conservera une fonction de conseiller senior jusqu'à son départ du groupe de distribution américain, pour assister à la transition et apporter son soutien aux initiatives en cours dans l'entreprise.



Dans ses nouvelles fonctions, Jill Timm supervisera la planification et l'analyse financières, les relations investisseurs, ainsi que les questions comptables, fiscales et de trésorerie. Elle reportera directement au directeur général (CEO).



