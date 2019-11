La valeur du jour à Wall Street - KOHL'S : troisième trimestre décevant, prévision de bénéfice annuel abaissée ... le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Kohl's chute de 15,86% à 49,11 dollars à Wall Street après avoir abaissé sa prévision de bénéfices 2019 dans le sillage de résultats dégradés au troisième trimestre. La chaîne américaine de grande distribution a en effet réalisé sur les trois derniers mois un bénéfice net de 123 millions de dollars, ou 78 cents par action contre 161 millions, ou 98 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 74 cents. Le chiffre d'affaires est lui resté stable à 4,63 milliards. Le marché tablait pour sa part sur 4,4 milliards.Les ventes des les magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 0,4%, renouant avec la croissance, mais en-deçà du consensus (+0,9%).Dans le sillage de ces résultats décevants, le groupe a revu à la baisse sa prévision annuelle de bénéfices.Kohl's table ainsi désormais sur un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 4,75 et 4,95 dollars, contre entre 5,15 et 5,45 dollars auparavant. Le consensus le donne à 5,19 dollars.Le groupe dit toutefois aborder la période des Fêtes "avec dynamisme", en augmentant stratégiquement ses investissements afin de stimuler la croissance et l'acquisition de clients."Nous croyons qu'investir à court terme soutiendra nos stratégies de croissance rentable à long terme", a notamment commenté Michelle Gass, directrice générale.A Wall Street, Kohl's entraine ses concurrents dans sa chute. Macy's perd 8,13% et Nordstrom, -6,65%.