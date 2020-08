Komax: 150 suppressions de postes après des résultats semestriels en baisse

Zurich (awp) - Le fabricant de machines Komax a annoncé avoir supprimé 150 postes depuis le début de l'année "pour parvenir à des réductions de coûts durables". Le groupe, affecté par l'agonie du secteur de l'automobile, a confirmé des résultats semestriels en baisse au premier semestre.

Le constructeur lucernois a annoncé une perte opérationnelle (Ebit) de 4,7 millions de francs suisses, contre un résultat positif à 16,4 millions au premier semestre l'année dernière, selon un communiqué publié mardi. La marge afférente Ebit atteint -3,2% contre 8,0% en 2019.

Komax subit une perte nette de 11,6 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 10,7 millions l'année dernière.

Il certifie par ailleurs les autres résultats semestriels annoncés en juillet. Ses ventes sont bien en repli de 28,6% à 145,2 millions de francs suisses tandis que ses entrées de commandes ont diminué de 30,4% à 143,8 millions.

Cette perte de vitesse du chiffre d'affaires est due à une baisse de la croissance organique (-29,5%), à une croissance par acquisition (+4,3%) et à un effet de change défavorable (-3,4%).

Si il a été moins violent en Asie, de l'ordre de 19,0%, ce repli des ventes a été particulièrement marqué en Europe, avec une baisse de 33,5%, suivie de la région Afrique (-28,3%) et celle d'Amérique du Nord et Sud (-27,0%).

Les analystes du consensus AWP tablaient sur une perte opérationnelle plus importante, de l'ordre de 5,5 millions.

Compenser sa dépendance à l'automobile

Komax explique ces résultats par sa forte dépendance à un secteur automobile en chute libre, qui représente "environ 80%" de ses ventes.

C'est en engageant d'"intenses activités de ventes en dehors du secteur automobile" que l'entreprise explique avoir tenté de compenser sa dépendance, notamment en s'appuyant sur un large portfolio et une clientèle diversifiée.

Pour réduire ses coûts, la société a annoncé avoir eu recours à l'introduction du chômage partiel, à la réduction de services externes et à la suppression de postes fixes comme temporaires.

Komax a ainsi supprimé 150 postes depuis le début de l'année, dont 70 au cours des premières semaines du second semestre. Il a précisé qu'une restructuration aura lieu en Suisse en début 2021.

Le groupe n'a pas exclu de poursuivre ce dégraissage dans le futur "afin d'assurer que l'entreprise soit la mieux positionnée pour ses activités dans les prochaines années", fait-il savoir dans le communiqué. Il explique d'ailleurs vouloir réduire ses coûts de 40 à 50 millions de francs suisses par rapport à 2019.

Concernant la suite de son exercice, le groupe ne se risque à faire aucune précision pour le reste de l'année 2020. En mars dernier, lors de la publication de ses résultats annuels, Komax avait indiqué repousser ses objectifs de 2021 à 2023. Il espérait enregistrer d'ici là un chiffre d'affaires entre 450 et 550 millions et un Ebit entre 50 et 80 millions.

nj/fr/md