Komax plombé par l'industrie automobile au 1er semestre

Zurich (awp) - Le groupe industriel Komax a vu ses gains fondre de près de deux tiers sur un an au cours des six premiers mois de 2019. Les entrées de commandes et les ventes se sont inscrites en net recul, essentiellement en raison de la santé souffreteuse de l'industrie automobile, plombée par la guerre commerciale, la réglementation et le Brexit.

Le climat d'incertitude a refroidi les clients de Komax, qui ont mis un coup de frein à leurs investissements et reporté de nombreux projets, explique le leader mondial de machines pour l'usinage de câbles mardi dans un communiqué. La direction se montre cependant optimiste pour la deuxième moitié de l'exercice.

Pendant la période sous revue, les entrées d'ordres ont chuté de près d'un cinquième (-19,2%) sur un an, à 206,7 millions de francs suisses, et le chiffre d'affaires de 14,2% à 203,3 millions.

A l'exception du continent américain, où les ventes se sont étoffées de 7,5%, grâce notamment à un effet d'acquisition, toutes les régions ont accusé une contraction à deux chiffres. En Europe, principal débouché pour le groupe lucernois, qui y réalise 41,8% de ses recettes, le repli a frôlé les 20%.

Des investissements élevés dans de nouveaux domaines d'activité ont amputé de plus de moitié le résultat opérationnel (Ebit), ressorti à 16,4 millions de francs suisses, de même que la marge afférente, à 8,0%, contre 15,1% un an plus tôt. La hausse de près de 8 points pourcentage de la charge fiscale à 24,1% a entraîné un repli encore plus prononcé du résultat net (-62,2%) à 10,7 millions.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Komax a bon espoir de voir se redresser les entrées de commandes, les ventes et l'Ebit. Si la stabilisation constatée des activités se poursuit, le groupe devrait pouvoir boucler l'année sur un chiffre d'affaires compris entre 415 et 430 millions de francs suisses, et une marge Ebit de 8-9%.

