Vive croissance pour Komax après six mois

Zurich (awp) - Komax a renoué avec une vigoureuse croissance au premier semestre. Affichant des revenus en nette hausse, le fabricant lucernois de machines destinées à l'usinage de câbles a vu son bénéfice net s'envoler en l'espace d'un an de plus de moitié (52%) à 28,3 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a aussi présenté une belle envolée, s'étoffant de 40,4% à 35,7 millions de francs suisses, et cela quand bien même l'entreprise établie à Dierikon a accru de près d'un quart (+23,4%) à 20,6 millions ses dépenses de recherche et développement, indique-t-elle mardi. La marge correspondante s'est elle hissée à 15,1%, contre 13,1% il y a douze mois.

La croissance du résultat opérationnel reflète en partie la cession d'un bâtiment au Portugal. Komax a aussi bénéficié d'un effet de base favorable par rapport à l'an dernier, le numéro un mondial des machines et systèmes d'usinage de câble ayant vu sa performance semestrielle souffrir notamment d'importants investissements, de retards de livraisons et un correctif de valeur sur un emprunt.

Le chiffre d'affaires a pour sa part crû de 21,7% à 236,9 millions de francs suisses, alors que les entrées de commandes ont gagné 14% à 256 millions. Komax a notamment tiré profit d'une forte demande des clients de l'industrie automobile et de capacités de production accrues.

Automatisation accrue

Le groupe a aussi bénéficié de la tendance des entreprises industrielles a accroître l'automatisation de leur activité. Les acquisitions ont pour leur part contribué à une hausse des ventes de 2,7%. Toutes les régions ont contribué à l'embellie.

En Europe, le chiffre d'affaires a crû de 9,3%, en Asie de plus de 31% et de pas loin de 34% dans les Amériques. La zone Afrique a elle affiché la croissance la plus vive, soit 44%.

La performance de Komax s'est dans l'ensemble révélée nettement supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un bénéfice net de 24,2 millions de francs suisses, un Ebit de 30,4 millions et des revenus de 222,5 millions.

Les investisseurs ont eux réservé un bel accueil aux chiffres dévoilés par la société de Dierikon. Vers 11h00 à la Bourse suisse, le titre Komax s'envolait de 14,22% à 306,80 francs suisses, dans un marché élargi dont l'indice Swiss Performance Index (SPI) progressait dans le même temps de 0,15%.

Alors que les résultats semestriels ont dépassé les propres attentes du groupe de Suisse centrale, celui-ci envisage la seconde partie d'année avec optimisme, avec à la clef une performance équivalente à celle du 2e semestre 2017 et en ligne avec celle affichée au cours des six premiers mois de l'exercice.

Komax note qu'il procède actuellement à des investissements sur quatre sites en Suisse, en Allemagne et en Hongrie afin d'éviter des goulets d'étranglement au niveau de sa production.

Investissements au menu

De ce fait, "les capacités de production n'augmenteront pas au 2e semestre", a déclaré le directeur général de Komax, Matijas Meyer, lors d'une conférence téléphonique. Les investissements consentis actuellement ne se répercuteront sur les volumes produits que l'an prochain. L'entreprise ne bénéficiera par ailleurs plus au 2e semestre des gains consécutifs à l'utilisation depuis l'an dernier de la nouvelle plateforme de machines Alpha, a-t-il ajouté.

Reste que Komax anticipe la probable poursuite de sa vive croissance à moyen et long terme. "Dans l'industrie automobile, l'introduction de nouvelles catégories de véhicules va de pair avec une automatisation accrue", a relevé M. Meyer. De plus, les voitures électriques et la conduite autonome nécessitent un nombre de câbles plus important.

Dans ce contexte, la stratégie adoptée l'an dernier reste de mise, a estimé M. Meyer. Komax continuera d'accroître ses capacités de production, en lien avec de nouveaux produits et le développement des marchés autres que celui de l'industrie automobile. De ce fait, l'entreprise de Suisse centrale investira fortement, soit près de 55 millions cette année et 60 millions l'an prochain.

