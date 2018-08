Vive croissance pour Komax après six mois en 2018

Zurich (awp) - Komax a renoué avec une vigoureuse croissance au premier semestre 2018. Affichant des revenus en nette hausse, le fabricant lucernois de machines destinées à l'usinage de câbles a vu son bénéfice net s'envoler en l'espace d'un an de plus de moitié (52%) à 28,3 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a aussi présenté une belle envolée, s'étoffant de 40,4% à 35,7 millions de francs suisses, et cela quand bien même l'entreprise établie à Dierikon a accru de près d'un quart (+23,4%) à 3,9 millions ses dépenses de recherche et développement, indique-t-elle mardi.

Le chiffre d'affaires a pour sa part crû de 21,7% à 236,9 millions de francs suisses, alors que les entrées de commandes ont gagné 14% à 256 millions.

La performance de Komax s'est dans l'ensemble révélée nettement supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un bénéfice net de 24,2 millions de francs suisses, un Ebit de 30,4 millions et des revenus de 222,5 millions.

Alors que les résultats semestriels ont dépassé les propres attentes du groupe de Suisse centrale, celui-ci envisage la seconde partie d'année avec optimisme, avec à la clef une performance équivalente à celle du 2e semestre 2017 et en ligne avec celle affichée au cours des six premiers mois de l'exercice. Komax note qu'il procède actuellement à des investissements sur quatre sites en Suisse, en Allemagne et en Hongrie afin d'éviter des goulets d'étranglement au niveau de sa production.

vj/ol