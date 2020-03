Kone : abaissement des objectifs pour 2020

23/03/2020 | 13:07

Le fabricant d'ascenseurs Kone annonce un abaissement de ses objectifs 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, s'attendant désormais à des ventes en baisse ou au mieux stables à taux de changes comparables par rapport à 2019, en non plus en croissance de 0 à 6%.



Le taux de déclin dépendrait de la durée et de la sévérité des mesures gouvernementales et du rythme de la reprise. De même, le Finlandais s'attend à ce que sa marge opérationnelle ajustée se dégrade quelque peu, ou reste atone dans le meilleur des cas.



