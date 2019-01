Kone: bénéfice net et rentabilité en baisse en 2018

Helsinki (awp/afp) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Kone a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice net et de sa rentabilité pour son exercice 2018, affaiblis par le prix des matières premières.

Le bénéfice net, à 840,8 millions d'euros, a reculé de 12%, tandis que le chiffre d'affaires progressait de 3% à 9 milliards. À taux de changes comparables, la croissance des ventes a été de 6,3%.

"Dans l'ensemble des régions, l'augmentation des coûts, tant au niveau du matériel que de la main-d'oeuvre, a rendu nécessaire une augmentation des prix", explique le groupe dans son rapport.

La marge opérationnelle ajustée (Ebit) a perdu 2,1 points, à 11,5%, une évolution qualifiée d'"insuffisante" par le PDG de la compagnie Henrik Ehrnrooth, cité dans un communiqué.

La concurrence dans certaines régions du monde a notamment affaibli la rentabilité du groupe.

"Dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, le contexte tarifaire continue de se caractériser par une forte concurrence, en particulier dans la région Europe du Sud et Moyen-Orient", a précisé Kone.

La prise de commandes a été en revanche meilleure sur l'année, en hausse de 3,2% à 7,8 milliards d'euros.

Au quatrième trimestre, la conjoncture est restée relativement stable par rapport à 2017, à la même période, avec un bénéfice net à 230,3 millions d'euros (-0,4%) et un chiffre d'affaires en hausse de 5,9% à 2,44 milliards.

Kone table sur une hausse comprise entre 2 et 7% de ses ventes en 2019 par rapport à 2018. Il est malgré tout prudent dans ses prévisions de bénéfice opérationnel, qu'il voit entre 1,12 et 1,24 milliard d'euros (au niveau actuel des changes), contre 1 milliard en 2018.

Le groupe souligne "l'incertitude accrue qui règne sur de nombreux marchés importants" pouvant avoir "une incidence sur la visibilité de l'évolution globale du marché en 2019".

En Chine, l'un de ses principaux marchés, les chiffres devraient "légèrement" reculer ou être stable en volumes commandés", prévoit le groupe.

À la Bourse de Helsinki vers 13H20 GMT, l'action reculait de 2,7%, dans un marché en hausse de 0,54%.

afp/rp