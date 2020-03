Kone : remporte une commande en Caroline du Nord

04/03/2020 | 12:16

Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone a déclaré avoir remporté une commande pour les ascenseurs d'un complexe de casinos en Caroline du Nord, mais n'a pas précisé le montant du contrat.



Kone a remporté une commande pour fournir 16 ascenseurs au Harrah's Cherokee Casino Resort, situé à Cherokee, un nouveau centre de conférence et complexe qui comptera plus de 700 chambres d'hôtel dans une tour de 19 étages.



L'installation comprend des commerces et des restaurants, une piscine et un centre de remise en forme et un parking de 2 000 places.



Les installations d'ascenseurs devraient commencer en août et l'achèvement du projet est prévu en 2021, a déclaré Kone.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.