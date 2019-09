Kone : remporte une commande pour 25 ascenseurs à Dubaï

23/09/2019 | 13:45

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a déclaré avoir remporté une commande de 25 ascenseurs pour le développement d'un complexe de deux tours de luxe à Dubaï, sans toutefois révéler la valeur de la transaction.



Les tours, de 212 mètres et 255 mètres de haut, accueilleront des résidences et un hôtel 5 étoiles.



Les tours devraient accueillir jusqu'à 200 000 habitants. Son achèvement est prévu pour 2021.



