Kone : un nouveau contrat remporté à Singapour

05/08/2019 | 11:17

Le finlandais Kone a annoncé lundi la signature d'un contrat portant sur la fourniture de 47 ascenseurs et escalators dans le cadre d'un vaste projet de construction immobilière à Singapour.



Le groupe dit avoir été retenu pour installer 37 ascenseurs Minispace, six ascenseurs MonoSpace et quatre escalators TravelMaster au sein de l'ensemble Central Boulevard Towers, qui sera situé au coeur du quartier des affaires.



Le projet, dont la livraison est prévue courant 2022, accueillera à la fois des commerces et des bureaux.



Le contrat, dont le montant n'a pas été précisé, inclut un accord de maintenance 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, précise le groupe.



Kone avait remporté en début d'année une commande portant sur la fourniture d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques pour une ligne de métro à Singapour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.