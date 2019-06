L'Europe termine dans le désordre, tiraillée entre le commerce et la Fed

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,25% à 5.500,72 points. Le Footsie britannique a cédé 0,08% mais le Dax allemand a gagné 0,14%, grâce à la progression de Thyssenkrupp.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,31%.

Les places européennes ont passé une partie de la séance dans le vert après les déclarations à la presse américaine du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, selon lesquelles l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine était bouclé à "environ 90%".

Mais Donald Trump a ensuite tenu des propos moins encourageants: le président américain a certes jugé possible un accord avec Xi Jinping lors de leur rencontre au sommet du G20 samedi au Japon mais il a ajouté que de nouvelles taxes sur les importations chinoises restaient d'actualité en l'absence de compromis avec son homologue chinois.

Ces nouvelles taxes seraient alors de 10% et non 25%, a-t-il précisé.

Donald Trump a par ailleurs renouvelé son appel à la Réserve fédérale pour qu'elle baisse les taux et permette ainsi aux Etats-Unis de concurrencer des pays dont il estime qu'ils dévaluent leur monnaie.

Cette nouvelle sortie du président américain sur la politique monétaire de la Fed intervient au lendemain d'annonces de plusieurs de ses responsables, dont son président Jerome Powell, qui se sont employés à modérer les attentes des investisseurs en terme de baisse de taux lors de la réunion de juillet.

VALEURS

Le compartiment du pétrole et gaz (+0,92%) a été soutenu par la nette progression des cours du brut et les espoirs sur les négociations commerciales entre Pékin et Washington.

Le compartiment automobile, sensible lui aussi au thème du commerce, a pris 0,93%; Valeo a gagné 5,92%, sa plus forte hausse en une séance depuis deux mois.

Le secteur bancaire européen a profité quant à lui de la perspective d'une baisse moins marquée qu'anticipé des taux de la Fed en juillet pour gagner 1%.

Les fabricants européens de semi-conducteurs ont bénéficié des annonces de l'américain Micron Technology, qui a dit avoir repris certaines livraisons au groupe chinois Huawei Technologies et évoqué de signes d'amélioration de la demande après avoir battu le consensus sur ses ventes et son bénéfice trimestriels.

AMS a avancé de 3,61% et STMicroelectronics a pris 1,85%.

En tête du Stoxx 600, Thyssenkrupp a bondi de 6,88%; le groupe industriel allemand a confirmé son intention d'introduire en Bourse une part minoritaire de sa filiale d'ascenseurs, après des informations de presse selon lesquelles le finlandais Kone (+0,5%) envisage de faire une offre d'achat de la filiale ascenseurs du conglomérat allemand.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, les indices new-yorkais étaient en hausse, les déclarations de Steven Mnuchin incitant à un relatif optimisme.

L'indice Dow Jones .DJI gagnait 0,16%, le Standard & Poor's 500 avançait de 0,12% et le Nasdaq Composite de 0,6%. Ce dernier avait abandonné 1,51% mardi.

Wall Street profitait également de la progression des valeurs technologiques (+1,49%) et en particulier des semi-conducteurs (+3,5%) après les annonces de Micron, dont le titre prenait 14,44%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le seul indicateur majeur du jour montre qu'aux Etats-Unis, les commandes de biens d'équipement civils hors aéronautique, dites "core", ont augmenté plus que prévu en mai et que les livraisons ont enregistré une solide progression, suggérant une stabilisation des dépenses d'équipement après leur recul du début d'année.

TAUX

Les propos des responsables de la Fed sur une éventuelle baisse des taux en juillet et la confiance affichée de Steven Mnuchin sur le commerce permettent au rendement des Treasuries à dix ans de revenir au-dessus de 2% après être tombé mardi jusqu'à 1,982%.

Le rendement du Bund allemand de même échéance a terminé à -0,31%, alors qu'il était tombé mardi à un plus bas historique de -0,336%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar se stabilise (-0,02%) face à un panier de devises de référence après la hausse favorisée mardi par les déclarations de dirigeants de la Fed.

L'euro est en légère hausse à 1,1383 dollar et le yen cède 0,46% alors qu'il avait atteint mardi son plus haut niveau depuis début janvier face au dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a amplifié sa progression pour atteindre un plus haut d'un mois après la publication des statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) montrant une baisse bien plus forte que prévu des stocks de brut, d'essence et de produits distillés.

Le Brent prend plus de 2% à 66,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne près de 3% à 59,55 dollars le baril.

MÉTAUX

Le regain d'espoir sur le commerce a profité aux cours des métaux de base comme le cuivre qui a touché son plus haut niveau depuis le 21 mai à 6.017,50 dollars la tonne.

A SUIVRE jeudi :

Les investisseurs suivront avec attention jeudi les indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro, l'estimation rapide de l'inflation allemande pour le mois de juin et le PIB américain du premier trimestre.

(Édité par Marc Angrand)

par Laetitia Volga