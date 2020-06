Kone : Oddo BHF, à l'achat, apprécie la 'résilience'

30/06/2020 | 09:56

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Kone, relevant 'un T2 attendu en recul' mais appréciant la 'bonne résilience'.



'Nous estimons que les ascensoristes devraient mieux résister à la crise sanitaire et économique en cours, bénéficiant notamment de leur activité maintenance comme amortisseur (les ascenseurs ayant besoin d'être maintenus en état de marche) et ce d'autant que la profitabilité de cette activité est élevée. Le groupe bénéficie, par ailleurs, d'un bilan solide (situation de cash net) et son exposition à la Chine (29%), pays qui domine la demande en nouvelles installations (63% de la demande mondiale), sera un atout au moment de la reprise', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 70 euros, pour un potentiel de +13%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.