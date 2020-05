Kone Oyj : JP Morgan veut monter, Liberum descend

Pour JP Morgan, le marché des élévateurs est un gagnant structurel de la croissance démographique et de l'urbanisation. Le secteur est bien structuré autour de l'oligopole existant. De surcroît, Koné est numéro un en Chine. Le bureau d'études aime aussi le rendement offert par l'entreprise, son bilan très robuste et le potentiel offert par la division service sur le long terme, qui contrebalancent une valorisation élevée. Il passe de neutre à pondération en ligne avec un objectif relevé de 40%, passant de 44 à 63 EUR.

Chez Liberum, on passe à l'inverse d'acheter à conserver, parce que l'objectif de cours de 58 EUR a été atteint. Le titre se négocie désormais sur des multiples historiques (2,9 fois le ratio EV/CA et 23 fois le ratio EV/EBIT 2021). "Même si l'on pourrait argumenter que la sécurité relative offerte par les résultats mérite une prime dans l'environnement actuel, nous voyons un potentiel limité pour une nouvelle accélération sur les niveaux actuels", indique l'analyste en charge du dossier. Toutefois, il voit toujours en Koné l'acteur le plus solide du secteur pour faire face au contexte du Covid-19.

Une dernière chose : dans une étude qui aborde la problématique de la qualité de l'air parue en fin de semaine dernière, Barclays a cité Koné parmi les entreprises qui devraient bénéficier de l'accélération de l'automatisation des bâtiments (au même titre que ABB Ltd, Alfa Laval, Alfen, Schneider, Schindler et Siemens.

Koné est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse. Une description précise et synthétique de la société est disponible dans notre rubrique conseils.