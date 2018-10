Kone : a reçu une commande de Chine

23/10/2018 | 12:34

Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone annonce ce mardi avoir remporté une commande portant sur des immeubles de bureaux de grande hauteur à Shenzhen, dans le sud de la Chine.



Ainsi, Kone devra fournir et installer 47 ascenseurs MiniSpace, 9 ascenseurs MonoSpace et 10 escaliers mécaniques TravelMaster.



Ce centre de 280.000 mètres carrés, situé dans une zone surnommée ' la Silicon Valley de la Chine' comprendra deux immeubles de bureaux d'une hauteur respective de 209 mètres et 48 étages, et de 168 mètres et 39 étages.



Le projet devrait être achevé en 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.