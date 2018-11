Kone : commande pour équiper une tour à Francfort

22/11/2018 | 13:18

Kone annonce avoir remporté une commande pour 22 ascenseurs destinés à une tour de 49 étages construite actuellement dans le quartier d'affaires de Francfort, tour à usage mixte (hôtel et bureaux) qui devrait être utilisée quotidiennement par 1.800 personnes.



L'équipementier industriel finlandais fournira 13 ascenseurs de grande hauteur, opérant à une vitesse de sept mètres par seconde, ainsi que six ascenseurs sans local de machine. Le projet devrait être achevé vers la fin de l'année 2021.



