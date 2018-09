Kone : contrat pour la nouvelle ligne de métro d'Helsinki

24/09/2018 | 13:45

Le finlandais Kone a annoncé lundi avoir remporté une commande d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques pour la deuxième phase de l'un des plus importants projets d'infrastructures de Finlande, l'extension de la ligne de métro Ouest d'Helsinki.



Le groupe, qui avait également fourni ces équipements pour la première phase du projet, va installer 27 ascenseurs, trois trottoirs roulants inclinés nouvelle génération et 42 escaliers mécaniques.



La deuxième phase du projet prévoit la prolongation du métro sur sept kilomètres, avec cinq nouvelles stations près d'Espoo. Elle utilisera la technologie d'intelligence artificielle IBM Watson pour suivre et analyser de vastes quantités de données récoltées par les capteurs reliés aux escaliers mécaniques et aux ascenseurs.



Les ascenseurs et les escaliers mécaniques seront installés à partir de la fin de l'année 2019, et la deuxième phase de cette nouvelle ligne de métro devrait être achevée en 2023.



