Kone : une commande pour un projet à Madrid

30/07/2018 | 12:29

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone annonce ce lundi avoir remporté une commande d'ascenseurs concernant le projet immobilier à usage mixte Caleido à Madrid.



Kone équipera le projet de 18 ascenseurs de grande hauteur, qui emmèneront ses utilisateurs à des vitesses maximales de 6 mètres par seconde, de 24 ascenseurs sans salle des machines, de quatre ascenseurs de service lourds et de quatre escaliers mécaniques.



Le projet 'Caleido' couvrira plus de 70.000 mètres carrés de surface et comprendra une tour de 36 étages, complétant les quatre tours existantes sur le site. Il doit ainsi devenir la première tour éducative d'Espagne, avec le campus universitaire de l'Instituto de Empresa.



Le projet devrait être achevé à la fin de 2020, a précisé Kone, qui n'a pas révélé le montant du contrat.





