Kongsberg Gruppen ASA : De retour sur un support long terme 27/03/2020 | 09:57 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 106NOK | Objectif : 130NOK | Stop : 94NOK | Seuil d'invalidation : 126NOK | Potentiel : 22.64% Kongsberg Gruppen ASA revient à proximité de points d'entrée intéressants dans une optique à moyen terme. On pourra considérer le mouvement baissier de ces dernières semaines comme une opportunité pour se positionner.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 106 NOK pour viser les 130 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 105.9 NOK en données hebdomadaires.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec un PER attendu à 35.96 et 16.43 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie aérospatiale et de défense - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KONGSBERG GRUPPEN ASA -12.97% 2 054 LOCKHEED MARTIN CORPORATION -10.03% 98 693 UNITED TECHNOLOGIES CORPORA.. -30.13% 89 809 NORTHROP GRUMMAN CORPORATIO.. -16.17% 53 843 RAYTHEON -29.37% 43 214 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. -3.72% 41 319 GENERAL DYNAMICS CORPORATIO.. -30.82% 38 557 BAE SYSTEMS PLC -7.05% 20 908 ROLLS-ROYCE -40.69% 9 467 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRI.. -22.16% 7 953 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGI.. 1.05% 6 614

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (NOK) CA 2019 23 289 M EBIT 2019 960 M Résultat net 2019 601 M Dette 2019 793 M Rendement 2019 1,82% PER 2019 36,0x PER 2020 16,4x VE / CA2019 0,96x VE / CA2020 0,73x Capitalisation 21 488 M Prochain événement sur KONGSBERG GRUPPEN ASA 08/05/20 Q1 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 181,00 NOK Dernier Cours de Cloture 120,10 NOK Ecart / Objectif Haut 66,5% Ecart / Objectif Moyen 50,7% Ecart / Objectif Bas 33,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Geir Håøy President & Chief Executive Officer Eivind Kristofer Reiten Chairman Gyrid Skalleberg Ingerø Chief Financial Officer & Group Executive VP Helge Lintvedt Independent Director Morten Rosholm Henriksen Independent Director