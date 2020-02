Kongsberg Gruppen ASA : les actionnaires sont gâtés

En plus des résultats au dessus des attentes lors du quatrième trimestre et un dividende ordinaire de 2,50 couronnes par action, l'entreprise a décidé de "gâter" ses actionnaires. Le dividende sera complété par un versement extraordinaire de 10 couronnes par action et des rachats d'actions d'une valeur de 500 millions de couronnes, soit 2% de sa valeur de marché en date du 11 février.

Les versements totalisent environ 2,75 milliards de couronnes, soit 10% de la capitalisation boursière du groupe. Bien entendu, le versement du dividende exceptionnel est soumis à la conclusion de la vente de Hydroid. La fourchette cible de distribution de l'entreprise était établie aux alentours des 40-50% du résultat net, mais la distribution proposée donne un payout de 300%.

Le carnet de commandes sur la fin de l'année 2019 a doublé par rapport à l'année précédente et les marchés de la défense devraient rester solides.

L'action gagne près de 11% aujourd'hui.