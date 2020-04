Philips : Bank of America reste à l'achat

01/04/2020 | 14:51

Bank of America confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Philips, anticipant des investissements de santé à grande échelle en Europe et en Asie une fois que la crise du COVID-19 sera terminée.



BofA s'attend en effet à ce que la société néerlandaise de technologies de la santé profite de ses activités d'imagerie diagnostique, de soins de santé à distance et de logiciels de soins de santé.



Ainsi, Bank of America a relevé son objectif de cours sur le titre, passant de 38 à 43 euros, invoquant des opportunités de croissance de la marge structurelle, une demande solide et un bon niveau de liquidité.





