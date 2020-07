Philips : Oddo confirme son conseil après les résultats

20/07/2020 | 09:11

Philips a publié ce matin ses résultats du 2ème trimestre qui sont supérieurs aux attentes (+20% au niveau de l'EBITA ajusté). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 40 E.



' Les entrées de commandes progressent de 27%, tirées uniquement par Connected Care (Patient monitoring et Respiratory Care) en réponse aux demandes liées au COVID-19, tandis que Diagnosis & Treatment enregistre un recul à 2 chiffres ' indique Oddo.



Le chiffre d'affaires recule de 6% et l'EBITA ajusté s'établit à 418 ME (consensus à 344 ME), portant la marge d'EBITA ajustée à 9.5% (soit un recul de 230 pb). Le résultat net atteint 210 ME et le FCF progresse à 311 ME (contre 174 ME au T2 2019).



' Pour 2020, le groupe confirme sa guidance, il prévoit une croissance organique modeste et une amélioration de sa marge d'EBITA ajusté. Le consensus est légèrement en-dessous de cet objectif, anticipant une croissance organique de 1.6% et un recul de 30 pb de la marge d'EBITA ajusté ' rajoute Oddo.



