Korean Air Lines : Décès du président de Korean Air Lines, Cho Yang-ho

SEOUL, 8 avril (Reuters) - Le président de Korean Air Lines , Cho Yang-ho, est mort à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé lundi la compagnie aérienne, moins de trois semaines après avoir été démis de ses fonctions.

Korean Air Lines a été touché ces dernières années par des scandales impliquant la famille de Cho Yang-ho, qui ont abouti à l'inculpation du président l'année dernière pour des accusations de détournement de fonds et abus de confiance.

Les problèmes ont commencé en 2014 avec la fille aînée lors de l'incident devenu célèbre des noix apéritives. Estimant que ses noix apéritives lui avait été mal servies en première classe au départ de New York, Heather Cho avait perdu son sang-froid et avait exigé le débarquement du chef de cabine, ce qui avait contraint l'avion de la Korean Air Lines à bord duquel elle se trouvait à revenir à sa porte d'embarquement à New York et provoqué un retard important.

Après l'annonce du décès de Cho Yang-ho, l'action Korean Air Lines a progressé de 3% à 00h17 GMT, tandis que l'indice Kospi a gagné 0,3%.

(Joori Roh and Ju-min Park; Arthur Connan pour le service français)