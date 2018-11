Korian : Oddo BHF reste à l'achat après une acquisition

27/11/2018 | 10:55

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Korian, après l'annonce par le groupe de l'acquisition de Petit-fils, un réseau national d'aide à domicile pour personnes âgées dépendantes en France.



'Korian continue de s'intégrer en aval de la filière Senior et d'étendre ses prestations aux services à la personne, à domicile. Korian est présent dans les soins à domicile, en Allemagne, en Belgique et en France avec l'hospitalisation à domicile (HAD). Pour Korian, cette acquisition constitue donc un prolongement dans sa stratégie de diversification et d'enrichissement de son offre afin d'offrir aux seniors une offre toujours plus complémentaire et ainsi d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la prise en charge de la dépendance des seniors', retient Oddo BHF.



Estimant que Korian reste engagé sur une trajectoire d'amélioration de sa croissance organique et d'amélioration de ses marges et de son cash-flow, Oddo BHF réaffirme son objectif de cours de 37,50 euros. Celui-ci représente un potentiel de 22%.





