Korian : Oddo BHF toujours à l'achat

18/06/2019 | 09:40

Le bureau d'études Oddo BHF confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du gestionnaire de maisons de retraite Korian, ainsi que son objectif de cours de 39 euros.



Les analystes reviennent sur l'annonce par le groupe de l'amendement et de l'extension de son crédit syndiqué de juillet 2016. Cet accord 'reflète la confiance des banques partenaires du groupe pour l'accompagner dans son développement', indique Oddo BHF. Ce faisant, Korian rallonge la maturité de sa dette et en diminue le coût.



Bref, 'Korian reste engagé dans une trajectoire d'optimisation de ses indicateurs clé (croissance, rentabilité, bilan), d'amélioration de ses marges d'EBITDAR à l'international et de développement (acquisitions, rénovation, construction, diversification vers les services aux personnes dépendantes)', estime Oddo BHF.









