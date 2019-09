Korian : Oddo confirme son conseil

20/09/2019 | 09:53

Korian a annoncé ce matin un relèvement de son objectif de génération de cash-flow libre opérationnel porté à 300 ME (contre 225 ME dans le plan Korian 2020).



Pour 2023, Korian indique viser un chiffre d'affaires de 5 MdEe, avec une stratégie de croissance dans les 6 pays et par la diversification métiers.



' Cette communication n'est pas aussi 'structurante' ou 'transformante' qu'un relèvement des objectifs de CA ou de marge, mais dans un secteur très 'capital intensive', ce relèvement de guidance de CF opérationnel est un bon signal ' indique Oddo.



' Nous maintenons une opinion Achat malgré un upside inférieur à 10%, mais en soulignant que le momentum est positif depuis 18 mois (révision des objectifs en mars dernier) ' rajoute le bureau d'analyses. L'objectif de cours est fixé à 39 E.



