Korian : Oddo relève son objectif de cours

24/09/2019 | 10:25

Le management s'attend désormais à un chiffre d'affaires au moins de 4,2 MdE (soit une croissance de plus de 8%/an) et une marge d'EBITDA de plus de 15,5% (contre 14,6% au 1er semestre 2019). Il vise également 5 MdE de chiffre d'affaires à horizon 2023.



Après ajustement de ses projections, Oddo relève son objectif de cours à 41 E au lieu de 39 E. Les analystes confirment leur conseil à l'achat.



' Nos projections ajustées font désormais ressortir une croissance topline de 8%e et une progression du ROC de 14.5%e/an sur 2019-2021 ' indique Oddo.



' Au total et très basiquement, nous retenons la cohérence du projet Korian, le bon degré de confiance sur les guidances affichées par le top management, qui présagent plutôt d'un momentum devant rester porteur ' rajoute le bureau d'analyses.



