Korian : Portzamparc se veut prudent sur le dossier

02/04/2019 | 09:53

Portzamparc revient ce matin sur le dossier Korian, pénalisé en Bourse (- 4,8% hier, - 1% ce matin) après l'annonce de plusieurs décès qui seraient liés à une intoxication alimentaire présumée dans un de ses établissements situé en Haute Garonne. Le bureau d'études se veut 'prudent' tout en conseillant de 'renforcer' la ligne, avec un objectif de 36 euros.



Les analystes rapportent les éléments suivants : 'L'établissement (de La Chêneraie, à Lherm, ndlr) repris par le groupe le 18 février dernier fait partie du Groupe Oméga. Selon le communiqué, le dernier contrôle réglementaire d'hygiène était conforme et l'établissement produit les repas sur place avec ses propres équipes de cuisine. Une version actuellement démentie par certaines familles de victimes dénonçant un dîner incriminé livré de l'extérieur.'



Portzamparc rappelle que Korian avait dû faire face, début 2017, à 13 décès dans l'un de ses établissements à la suite de l'épidémie saisonnière de grippe. 'Selon le rapport rendu à l'époque, aucun manquement à la législation n'avait été relevé malgré un taux de vaccination jugé insuffisant par l'IGAS', souligne une note. Même si en attendant d'en savoir plus sur l'affaire de Lherm, Portzamparc 'joue la carte de la prudence' sur le dossier Korian.



'La chose certaine est que ce nouveau drame vient s'ajouter à la longue liste des faits divers en Ehpad et ne va pas permettre d'endiguer une forme d''Ehpad bashing' que l'on observe depuis plusieurs années maintenant', terminent les spécialistes.











