Korian : toujours dans les petits papiers de Credit suisse

24/09/2019 | 10:52

Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du gestionnaire de maisons de retraite Korian après l'organisation d'une journée investisseurs le 20 septembre dernier. Dans le secteur, le titre est toujours la valeur préférée des analystes, qui visent un objectif de 45 euros.



Les analystes se déclarent 'impressionnés' par la qualité et la 'profondeur' de la stratégie de la direction, l'attention portée à l'intégration des parcours de soin et des objectifs financiers qualifiés 'd'ambitieux'.



'Les présentations ont renforcé notre opinion selon laquelle Korian est le leader des établissements de santé dans la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi financier', salue une note de recherche.









