Dossier de presse : Collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive

Zoom sur deux initiatives

Programme Malin:

Ce programme vise les familles précaires avec un enfant de moins de 3 ans et a pour objectif de leur apporter des conseils nutritionnels pour les accompagner dans la phase de transition alimentaire ainsi que de leur adresser des bons de réduction leur permettant d'acheter de la nourriture adaptée (lait 2èmeâge, petits pots…) avec 30 à 40 % de réduction dans leurs magasins habituels.

Plus de10 000 familles ont déjà été inscrites à ce programme et le plan de déploiement est en cours de mise en place avec le concours des Caisses d'Allocation Familiales qui informent leurs allocataires de son existence, les bénéficiaires ayant la charge de s'inscrire au programme via le site internet du programme et de fournir les justificatifs d'éligibilité.

Club Mobilité: ce programme vise à permettre à des travailleurs précaires d'avoir accès à des véhicules neufs (ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les conditions habituelles de marché) via une Location avec Option d'Achat (LOA) adossée à un micro-crédit. Cet accès à un véhicule neuf leur permet d'améliorer leur capacité à répondre à des offres d'emploi nécessitant d'avoir un véhicule (éloignement du domicile, zone de déplacement non couverte par les transports en commun, horaires de travail) et fait baisser le coût de leur « automobilité » de 15 à 20 % par rapport aux véhicules fortement kilométrés qu'ils peuvent trouver sur le marché de l'occasion.

Environ600 voitures ont déjà été vendues via ce programme et l'objectif est d'atteindre 10 000 véhicules par an à

horizon 2023.Ce changement d'échelle est porté par une SAS à but social créée et détenue à parts égales par 4 des principaux partenaires du programme : Renault, ADIE, Caisse d'Épargne & Action Tank Entreprise et Pauvreté.