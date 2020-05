KORIAN : Jean-Marc Plantade est nommé Directeur des Relations Presse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jean-Marc Plantade est nommé directeur des Relations Presse au sein de la direction de la communication, rapportant à Caroline de Jessey, directrice de la communication du groupe Korian. Journaliste et ancien rédacteur en chef économie du journal Le Parisien (1999 à 2007), Jean-Marc Plantade a été conseiller presse et communication de Christine Lagarde, Ministre des Finances (2007 à 2011) puis conseiller communication de Jean-Louis Borloo, Président du groupe UDI (2012 à 2013).Jean-Marc Plantade a également été membre du Conseil Économique Social et Environnemental (2012 à 2017), en tant que personnalité associée à la section " Économie et Finances " puis " Activités Économiques ".Il est également enseignant en communication politique et journalisme à l'Université de Cergy-Pontoise depuis 2014.